Адвокат счел своевременным законопроект о легализации сожительства

Приравнивание сожительства к браку позволит защитить права при разделе имущества, заявила порталу iz.ru адвокат, кандидат юридических наук Оксана Филачева.

Законопроект, который может изменить Семейный кодекс РФ, был внесен на рассмотрение в Госдуму 22 января. Автор документа — сенатор Антон Беляков — предлагает ввести новый термин «фактические брачные отношения». К ним можно приравнять сожительство мужчины и женщины более пяти лет или в течение двух лет и наличие общего ребенка. Такие отношения получат правовой статус фактических брачных отношений, что повлечет за собой исполнение исполнение прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

«На моей практике есть случай, когда люди жили вместе 10 лет, при этом у них было несколько детей до того как они оформили брачные отношения. А вот когда они начали разводиться, разделу подлежало только то имущество, которое нажито в браке. И то, судьи его пополам не поделили, потому что по их мнению, был очень маленький период, когда супруги были в браке. Получилось, что один из супругов был категорически ущемлен по отношению к другому. Считаю, что в данном случае у нас ситуация назрела. И все зависит от того, какие будут формулировки. На самом деле это мировой опыт и Европа и Америка давно пошли по этому пути. К примеру, в США факт совместного проживания проживания подтверждает факт оплаты счета совместного жилья или наличие общего банковского счета», — сказала Филачева.

По мнению эксперта, законопроект нужно продумывать и на случай, если один из сожителей ведет «двойную жизнь».

«В этом законопроекте есть есть палка о двух концах, когда, например, супруг живет на две семьи. И вопрос, в том, что вторая семья будет так же претендовать на имущество, которое нажито супругами зарегистрированными в браке», — сказала Филачева.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина назвала вредительством приравнивание сожительства к браку. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила порталу iz.ru, что ее пугает инициатива сенатора, предложившего приравнять сожительство к официальному браку. В Русской православной церкови со своей стороны сообщили, что внимательно изучают законопроект.