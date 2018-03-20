Умер бывший глава МВД России Виктор Ерин

Бывший министр внутренних дел России Виктор Ерин скончался на 75-м году жизни в понедельник, 19 марта, сообщает пресс-служба МВД.

«Руководство Министерства внутренних дел Российской Федерации выражает глубокое соболезнование родным и близким Виктора Федоровича Ерина», — говорится в сообщении.

Ерин занимал пост главы министерства в 1992–1995 годах. В 1993-м был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Виктор Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. Службу в правоохранительных органах начал в должности участкового уполномоченного в 1964 году. С 1973 по 1983 год он занимал руководящие посты в Управлении уголовного розыска МВД Татарской АССР. В 1988 году Ерин был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел Армянской ССР. В 1990–1991 годах стал заместителем, а затем первым заместителем министра внутренних дел РСФСР, а в 1991-м был назначен первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации.