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Летчик-испытатель Георгий Мосолов скончался на 92-м году жизни

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Фото: РИА Новости/Лев Поликашин
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Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Георгий Мосолов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РСК «МиГ».

«Коллектив корпорации «МиГ» выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Георгия Константиновича Мосолова. Его имя навсегда останется в истории авиации», — говорится в тексте.

Мосолов являлся одним из первых советских летчиков, установивших мировые авиационные рекорды. Он установил шесть мировых авиационных рекордов. Три из них — абсолютные. На счету Мосолова также три всесоюзных абсолютных рекорда.

Рекорды устанавливались в том числе на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21 и его модификациях.

Георгий Мосолов родился 3 мая 1926 года в Уфе Башкирской АССР. В 1953 году окончил Школу летчиков-испытателей при ЛИИ МАП. В этом же году пришел в корпорацию «МиГ». В качестве летчика-испытателя проводил летные испытания истребителей МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мосолов освоил за время работы более 50 типов самолетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1960 года полковнику Мосолову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 20 сентября 1967 года летчику-испытателю было присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР».

Мосолов был одним из близких друзей первого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.

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