Скончался начальник главка Росгвардии по Московской области Василий Глотов

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Глотов ушел из жизни в возрасте 57 лет.

«18 марта на 58-ом году скоропостижно скончался начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Глотов Василий Анатольевич», — говорится в сообщении ведомства.

Глотов начал свою карьеру в правоохранительных органах сержантом патрульно-постовой службы. Проходил службу в отряде милиции особого назначения ГУВД по Москве и на руководящих должностях во вневедомственной охране Московской области.

Неоднократно выполнял служебные задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северного Кавказа. С октября 2016 года возглавлял управление Росгвардии по Самарской области. В сентябре 2017 года был назначен руководителем Главного управления Росгвардии по Московской области.

Причины смерти не сообщаются.