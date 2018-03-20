В ФРГ выбрали город для места нового командного центра НАТО

Новый командный центр НАТО будет построен в городе Ульм на юге Германии, сообщило министерство обороны Германии местным властям, передает ТАСС.

Центр будет заниматься обеспечением тыла и логистикой, план по его созданию закончат к середине апреля.

В феврале стало известно, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предложила построить в Германии новый центр планирования, логистики и командования НАТО. Тогда сообщалось, что строительство будет проходить в регионе Кёльна и Бонна, где располагается в настоящее время штаб-квартира Объединенных сил обеспечения Бундесвера.