Бундестаг проголосует по кандидатуре Меркель на пост канцлера ФРГ

Бундестаг 14 марта проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ и поставит точку на самом долгом в истории Германии процессе формирования правительства, для чего потребовался 171 день.

Население Германии голосует за партии, каждая из которых выдвигает своего кандидата на должность главы кабмина. Канцлера затем путем тайного голосования выбирает Бундестаг нового созыва, передает ТАСС.

Для переизбрания Меркель достаточно, чтобы ее поддержало абсолютное большинство парламентариев. Христианско-демократический союз (ХДС), которым руководит канцлер ФРГ, и выступающие с ним в блоке Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), имеют в Бундестаге 399 мест из 709.

Напомним, 4 марта СДПГ согласилась сформировать правящую коалицию совместно с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель. До этого Германия более пяти месяцев жила без правительства — парламентские выборы прошли в стране 24 сентября 2017 года.