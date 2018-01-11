Германские полицейские не разрешили движение фурам с гаубицами США

В ФРГ полицейские Саксонии остановили на автобане шесть фур с американскими самоходными гаубицами и после проверки документов, выявившей многочисленные нарушения, не разрешили автомобилям продолжить движение.

Автоколонну остановили под городом Баутцен и отправили фуры на стоянку. В ходе проверки документов выяснилось, что водители не имели нужных документов и спецразрешения на перевозку подобного груза по территории Германии. Также оказалось, что груз не соответствовал заявленным габаритам и превышал разрешенный вес. Каждый из прицепов был перегружен примерно на 16 т, об этом сообщает ТАСС.

Машины сопровождения, необходимой в подобных случаях, тоже не было. Урегулированием инцидента, который произошел во вторник, занимается местная служба дорожных штрафов.

Заказ на доставку гаубиц типа M109 в Германию получила польская транспортно-экспедиционная компания.

В декабре сообщалось, что американская военная техника застряла в грязи в Польше неподалеку от города Любен.