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Германские полицейские не разрешили движение фурам с гаубицами США

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Фото: Global Look Press/Horst Galuschka/dpa
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В ФРГ полицейские Саксонии остановили на автобане шесть фур с американскими самоходными гаубицами и после проверки документов, выявившей многочисленные нарушения, не разрешили автомобилям продолжить движение.

Автоколонну остановили под городом Баутцен и отправили фуры на стоянку. В ходе проверки документов выяснилось, что водители не имели нужных документов и спецразрешения на перевозку подобного груза по территории Германии. Также оказалось, что груз не соответствовал заявленным габаритам и превышал разрешенный вес. Каждый из прицепов был перегружен примерно на 16 т, об этом сообщает ТАСС.

Машины сопровождения, необходимой в подобных случаях, тоже не было. Урегулированием инцидента, который произошел во вторник, занимается местная служба дорожных штрафов.

Заказ на доставку гаубиц типа M109 в Германию получила польская транспортно-экспедиционная компания.

В декабре сообщалось, что американская военная техника застряла в грязи в Польше неподалеку от города Любен.

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