На портале iz.ru появилась рубрика «Туризм»

На сайте iz.ru с 20 марта заработала рубрика «Туризм». Она посвящена новостям о путешествиях по России и за рубежом.

Кроме того, раздел будет регулярно наполняться тематическими статьями, лонгридами и фотогалереями.

Как правило, у крупных СМИ отсутствуют посвященные путешествиям разделы. Однако благодаря «Туризму» портал iz.ru планирует нарастить аудиторию за счет расширения новостной тематики. Также раздел станет полноценным источником оперативной и актуальной информации для профильных средств массовой информации.