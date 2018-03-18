Круизный лайнер для полярных туров построят в Китае к осени 2019 года

Первый в Китае круизный лайнер для полярных туров построят к августу 2019 года.

Работы по сооружению судна, которое будет обладать классом ледокола, уже начались.

В нем будет использована электрическая тяга и продвинутая система управления, позволяющие маневрировать среди льдов.

Лайнер сможет развивать скорость более 27 км/ч. Его длина составит 104,4 м, а ширина – 18,4 м, сообщает «РИА Новости».

В проекте китайские специалисты используют решения норвежской компании Ulstein Group.