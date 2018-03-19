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Сайт «Путеводитель по Московской области» признали лучшим в России

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Фото: welcome.mosreg.ru
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Лучшим туристическим порталом в России признан сайт «Путеводитель по Московской области». Рейтинг составил журнал «Отдых в России». Каждый месяц на сайт заходят 300 тыс. интернет-пользователей.

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное министерство культуры, в 2017 году Московскую область посетили в общей сложности 14 млн туристов. В 2019 году планируется увеличение этого показателя до 15 млн человек. 

В середине января сообщалось о том, что подмосковная Коломна может войти в число городов Золотого кольца. Решение об этом будет принято в марте-апреле. Список также могут дополнить Зарайск и Серпухов.

В администрации полпреда президента в ЦФО отмечали, что именно на Подмосковье приходится 20% всех культурных объектов страны. В регионе находится 6 тыс. исторически значимых объектов и действует около 200 туристических маршрутов.

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