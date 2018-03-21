Семья Каддафи требует от Саркози ответа за уничтожение Ливии

Скандал, связанный с возможным финансированием Муаммаром Каддафи президентской кампании Николя Саркози в 2007 году, получил неожиданное продолжение спустя семь лет. Бывший хозяин Елисейского дворца 20 марта был помещен под арест по делу о незаконном получении денег от экс-лидера Ливии. Официальный представитель семьи Каддафи в разговоре с «Известиями» выразил надежду, что француз будет привлечен к ответственности — не столько за получение денег, сколько за «разрушение Ливии» наряду с политиками из США, Великобритании, Катара, ОАЭ и других стран-участниц военной кампании по свержению лидера Джамахирии. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что ощутимого удара по имиджу Республиканской партии (которую ранее возглавлял Николя Саркози) и Франции эта история не нанесет, но поставит крест на планах экс-президента страны вернуться в большую политику.

Ранним утром во вторник Николя Саркози был задержан в пригороде Парижа властями антикоррупционного офиса следственного отделения полиции города Нантер. Дело, фигурантом которого он является, затрагивает период президентской кампании 2007 года. Саркози, на тот момент министр внутренних дел Франции и кандидат от правого «Союза за народное движение» (ныне трансформировавшегося в Республиканскую партию), эти выборы выиграл. И как утверждается, не в последнюю очередь благодаря спонсорской помощи ныне покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи.

— Ливия выступала одним из главных спонсоров избирательной кампании Саркози. И, конечно же, он пытается скрыть этот факт, учитывая ту роль, которую Франция под его руководством сыграла в уничтожении нашей страны. У нас не было сомнений, что в какой-то момент у французского правосудия появятся вопросы к Саркози, — заявил «Известиям» официальный представитель семьи Каддафи Басем ас-Сол. — Ожидаем привлечения к ответственности за разрушение Ливии как самого бывшего французского президента, так и ряда его министров, а также представителей других стран, участвовавших в антиливийской кампании: США, Великобритании, Катара, ОАЭ и других.

Впервые подозрения в адрес Николя Саркози, которые он сам неизменно отвергал, были высказаны в 2011 году. Уже весной 2012-го французское издание Mediapart обнародовало документы, где говорилось о передаче ливийским режимом около €50 млн на нужды президентской кампании французского политика. А два года спустя французское телевидение обнародовало запись последнего интервью лидера ливийской Джамахирии, где тот прямо заявляет: «Только благодаря мне он (Николя Саркози) стал президентом… Мы предоставили ему средства, которые помогли ему выиграть».

Размер переданной суммы Муаммар Каддафи не назвал, но в любом случае утаивание пожертвований является нарушением французского законодательства, запрещающего кандидатам на высший государственный пост принимать наличные в сумме свыше €7 тыс.

Косвенным подтверждением дружественных отношений Николя Саркози и Каддафи стал и роскошный прием, оказанный президентом Франции ливийскому лидеру в декабре 2007 года, на пять дней разместившемуся в двух шагах от Елисейского дворца в привезенном с собой бедуинском шатре. И пока оппозиция и даже однопартийцы президента бойкотировали речь вождя ливийской революции в Национальной ассамблее, а рядовые граждане протестовали на улицах, Николя Саркози подписывал с гостем контракты на €10 млрд.

В 2011 году, в разгар «арабской весны», Париж поддержал ливийских оппозиционеров, выступавших против Муаммара Каддафи. По инициативе Николя Саркози и тогдашнего главы МИДа Алена Жюппе Франция выступила одним из инициаторов военной операции в Ливии, целью которой было отстранение Каддафи от власти. И вполне вероятно, что разглашение прессе деталей финансовых отношений лидеров двух государств — уже после гибели Муаммара Каддафи — стало своего рода местью французскому политику за предательство.

Официальное расследование в отношении Николя Саркози началось в апреле 2013 года, но на протяжении последующих лет оно было заморожено за отсутствием улик. Возобновление дела именно сейчас во многом связано с документами, обнаруженными у французского бизнесмена Александра Джури: считается, что он был посредником между людьми Николя Саркози и Баширом Салехом — казначеем Каддафи, отвечавшим за связи с Францией. Не так давно Александр Джури был арестован в Лондоне.

— Ситуация с Николя Саркози никак не скажется на правых силах и на оппозиции в принципе, так как экс-президент отошел от политики — он больше не имеет на нее влияния. Он никак не связан с новым руководством Республиканской партии и ее главой Лораном Вокье. И не стоит искать здесь какую-то подоплеку: правосудие во Франции работает очень долго, именно поэтому о «деле Саркози» вновь заговорили лишь спустя столько лет. Никакого удара по оппозиции не будет, — заверил «Известия» однопартиец экс-президента Тьерри Мариани.

С этим согласен и политолог парижского Science Po (Института изучения политики) Филипп Моро-Шевроле: негативное влияние на партию республиканцев скандал вряд ли окажет, но станет знамением окончательного заката «политической эры Саркози», заметил эксперт в беседе с «Известиями».

Бывший президент Франции не впервые становится фигурантом антикоррупционных расследований. В прошлом ему уже вменялось незаконное получение денег на президентскую кампанию от наследницы L'Oreal Лилиан Бетанкур (эти обвинения впоследствии были сняты). Кроме того, Николя Саркози обвиняли и в попытках скрыть за счет подставных счетов превышение максимального лимита расходов на президентскую кампанию в €22,5 млн в 2012 году (все точки над i в этом деле еще не расставлены).

— Партия это уже пережила, попасть под прицел сейчас могут разве что бывшие «саркозисты». Конечно, такие скандалы не очень хороши для имиджа Франции за границей. Но Эммануэль Макрон (нынешний французский президент) четко обозначил настрой на «чистую политику» — при нем такого рода вещи больше не будут замалчиваться, — заявил «Известиям» эксперт по современной Франции британского Университета Ноттингема Пол Смит.

Пока что главная интрига «дела Саркози» — попадет ли экс-хозяин Елисейского дворца за решетку на этот раз. Это должно проясниться уже завтра: по закону, через 48 часов задержанному должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.