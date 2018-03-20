Сын Муаммара Каддафи собирается участвовать в президентских выборах в Ливии

Сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам собирается участвовать в президентских выборах в Ливии. Об этом заявил в понедельник, 19 марта, его представитель Айман Бурас.

Сейф аль-Ислам считает своим долгом сохранить национальную и религиозную идентичность страны и при этом уничтожить терроризм, сообщает ТАСС.

Сыну Каддафи 44 года, он получил высшее образовании в Австрии и Великобритании.

Муаммар Каддафи руководил Ливией в период с 1969-го по 2011 год. В 2011 году страну охватили массовые демонстрации, которые переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и повстанцами.

20 октября 2011 года мятежники захватили город Сирт. Каддафи был взят в плен при попытке покинуть город. Позднее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлен самосуд над политиком.

8 марта стало известно, что более €10 млрд исчезли с замороженных ливийских активов в Euroclear Bank в Бельгии. Отмечается, что на 29 ноября 2013 года порядка €16,1 млрд находились на счетах ливийских компаний Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company. Обнаружили пропажу практически всех средств власти Бельгии только осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег планировало арестовать все €16 млрд.