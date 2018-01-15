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Мугабе могли линчевать как экс-президента Ливии Каддафи

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Li Rui
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Экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе могли «линчевать», как бывшего лидера Ливии Муамару Каддафи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь политика Джордж Чарамба.

По его словам, командующие вооруженных сил страны не исключали ливийского сценария, по которому «президента должны были выволочь из резиденции и линчевать», передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«И это было возможно, потому что солдаты сказали, что «не могут направить свое оружие на гражданских, которые протестуют против президента, и пролить кровь». Я начал представлять образ Муамара Каддафи», — отметил Чарамба.

Как писал портал iz.ru, 93-летний Роберт Мугабе покинул занимаемую должность в конце ноября 2017 года. Политик согласился уйти в отставку в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Кроме того, Мугабе до конца жизни будет получать пенсию. Ежемесячно бывшему президенту будут платить около $150 тыс.

Муаммар Каддафи руководил Ливией в период с 1969 по 2011 год. В 2011 году страну охватили массовые демонстрации, которые переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и повстанцами.

20 октября 2011 года мятежники захватили город Сирт. Каддафи был взят в плен при попытке покинуть город. Позднее в СМИ появилась видеозапись, на котором запечатлен самосуд над политиком.

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