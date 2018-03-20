Подозрительный пакет обнаружен в терминале FedEx в Остине

В терминале логистической компании FedEx в городе Остин, штат Техас, обнаружен подозрительный пакет, на место инцидента полиция направила специалистов по обезвреживанию опасных веществ, передает «РИА Новости».

Во вторник на складе FedEx недалеко от города Сан-Антонио взорвалась посылка, пострадала сотрудница компании. Уточняется, что взорвавшаяся в терминале посылка была адресована получателю, проживающему в Остине.

ФБР, комментируя случившееся, заявило, что инцидент связан с недавними событиями в Остине.

2 и 12 марта в частные дома в Остине неизвестные подкинули взрывчатку, погибли два человека. 12 марта в жилом доме Остина взорвалась третья посылка, пострадали два человека, четвертый эпизод произошел в воскресенье, 18 марта.

И власти Техаса, и правоохранительные органы объявили о вознаграждении за информацию о тех, кто стоит за серией нападений.