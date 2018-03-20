СМИ сообщили о гибели людей при взрыве в магазине в Кишиневе

В одном из магазинов в столице Молдавии Кишиневе произошел взрыв. Как сообщает во вторник, 20 марта, «РИА Новости» со ссылкой на полицию, в результате произошедшего погибли люди. Информации о точном числе жертв пока нет.

По данным Sputnik Молдова, инцидент произошел в продуктовом магазине на пересечении улиц Матеевича и Армянской. Оцеплен центр города.

В конце февраля в продуктовом магазине в британском Лестере прогремел мощный взрыв, за которым последовал пожар. В результате случившегося погибли пять человек.