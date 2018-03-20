Прямой эфир

Один человек получил ранения в США при взрыве посылки

0
Фото: REUTERS/Sergio Flores
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посылка взорвалась во вторник, 20 марта, в помещении логистической компании FedEx рядом с городом Сан-Антонио, отправление должны были доставить в город Остин, штат Техас, передает «РИА Новости» со ссылкой на CBS News.

Взрыв прогремел в распределительном помещении FedEx, ранения получила сотрудница компании. ФБР прокомментировала произошедшее, отметив, что, возможно, есть связь взрыва с недавними событиями в Остине.

Ранее сообщалось, что 2 и 12 марта в частные дома в Остине неизвестные подкинули взрывчатку, в результате взрывов погибли два человека. 12 марта в жилом доме Остина взорвалась третья посылка, пострадали два человека, четвертый эпизод произошел в воскресенье, 18 марта, пострадали два человека.

И власти Техаса, и правоохранительные органы объявили о вознаграждении за информацию о тех, кто стоит за серией нападений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о гибели людей при взрыве в магазине в Кишиневе
Появилось видео с места взрыва в Техасе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017