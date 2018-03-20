Один человек получил ранения в США при взрыве посылки

Посылка взорвалась во вторник, 20 марта, в помещении логистической компании FedEx рядом с городом Сан-Антонио, отправление должны были доставить в город Остин, штат Техас, передает «РИА Новости» со ссылкой на CBS News.

Взрыв прогремел в распределительном помещении FedEx, ранения получила сотрудница компании. ФБР прокомментировала произошедшее, отметив, что, возможно, есть связь взрыва с недавними событиями в Остине.

Ранее сообщалось, что 2 и 12 марта в частные дома в Остине неизвестные подкинули взрывчатку, в результате взрывов погибли два человека. 12 марта в жилом доме Остина взорвалась третья посылка, пострадали два человека, четвертый эпизод произошел в воскресенье, 18 марта, пострадали два человека.

И власти Техаса, и правоохранительные органы объявили о вознаграждении за информацию о тех, кто стоит за серией нападений.