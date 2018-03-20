Рязанский губернатор поручил усилить борьбу с браконьерами

Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал глав районов активнее взаимодействовать с полицией по вопросу борьбы с браконьерами. Активисты совета при главе региона по охоте и рыболовству обратились с просьбой активизировать работу по выявлению и наказанию нарушителей.

«Прошу руководителей муниципальных образований подключиться к работе и взаимодействовать в этом вопросе с полицией, чтобы безнаказанным браконьерство не оставалось», — цитирует руководителя области РИА «7 новостей».

Как писал портал iz.ru, искусственный интеллект, который за доли секунды определяет браконьеров, разработали ученые из Университета Южной Калифорнии. Алгоритм SPOT научился отличать животных от браконьеров на снимках беспилотников всего за 0,3 секунды. Ранее на обработку таких снимков уходило около 10 секунд. Теперь зоозащитники практически в режиме онлайн смогут понять, кто попал в объектив инфракрасной камеры — животное или человек.