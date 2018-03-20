Telegram обязали предоставить ФСБ ключи шифрования в течение 15 дней

Верховный суд отклонил иск Telegram к Федеральной службе безопасности. Мессенджер просил отменить приказ ФСБ раскрыть ключи шифрования сообщений. Адвокат Telegram: передача ключей нарушает тайну переписки. ФСБ: запрашиваемые данные не составляют тайны. Telegram намерен обжаловать решение суда.

Роскомнадзор предупредил мессенджер о нарушении закона. Это первый этап процедуры блокировки. У Telegram есть 15 дней на передачу необходимой информации органам. В 2017-м мессенджер оштрафовали за отказ предоставить ключи шифрования.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.