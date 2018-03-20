Интернет-омбудсмен назвал зашедшей в тупик историю с Telegram

Ситуация с Telegram зашла в тупик, поскольку мессенджер не станет передавать ключи шифрования, так как это разрушит его репутацию на мировом рынке. Такое мнение в беседе с порталом iz.ru во вторник, 20 марта, высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Ранее в этот же день Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости передать ФСБ ключи для дешифровки электронных сообщений, отправляемых пользователями. Шифровальные ключи должны быть предоставлены в срок не позднее 15 дней с момента получения уведомления. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории России. Такой шаг был предпринят, после того как суд отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. Основатель Telegram Павел Дуров, со своей стороны, заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки.

«Это достаточно патовая ситуация, проблема, не решаемая без волевого участия людей, которые способны принять решение. Поскольку технически и с точки зрения реноме Telegram вряд ли выполнит требования, которые к нему предъявлены по предоставлению ключей. Технологически это связано с тем, что не все ключи у него есть, которые он должен предоставишь по требованию. А с точки зрения позиционирования в глобальном мировом рынке, предоставление ключей — это подрыв доверия. Поскольку это возможность читать переписку, получать доступ к информации как коммерческой, так и личного характера», — сказал Мириничев.

По мнению эксперта, выход из ситуации может быть найден только в ходе общественной дискуссии.

«Необходимо формирование общественной дискуссии, которая найдет баланс, компромисс, в рамках которого и потребность общества в безопасности, надежности и возможности доступа к той или иной переписке со стороны спецслужб будут учтены. Тогда и со стороны общества, и со стороны сервиса будет найдено решение. И оно устроит все стороны. На сегодня это слишком пограничные требования, которые решить не предоставляется возможным», — сказал Мариничев.