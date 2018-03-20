Ученые выяснили причины возникновения синдрома хронической усталости

Синдром хронической усталости (СХУ) может развиваться не из-за нарушений в работе иммунной системы, а из-за недостатка йода или сбоев в щитовидной железе.

К такому выводу пришли ученые из университета Гронингена в Нидерландах.

Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

Для подтверждения своей гипотезы ученые собрали образцы крови у ста людей, страдавших от клинических форм синдрома хронической усталости, и сравнили доли гормонов щитовидной железы в них с аналогичными пробами, взятыми у здоровых добровольцев.

Как оказалось, многие носители СХУ имели одну общую черту — у них наблюдался пониженный уровень двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 и Т4. При этом для них были характерны высокие доли тиротропина, гормона мозга, обычно заставляющего организм производить большие количества этих сигнальных молекул.

Нечто похожее, по словам медиков, происходит с жертвами гипотиреоза. Из-за недостатка йода или нарушений в работе щитовидной железы, их тело не производит достаточного количества гормонов, что заставляет мозг вырабатывать чрезмерно много тиротропина. В конечном итоге это приводит к истощению и развитию множества нарушений в работе тела, в том числе и усталости.

В апреле прошлого года американских ученые из Колумбийского университета опубликовали работу, в которой утверждалось, что аномально высокое скопление определенных штаммов бактерий в кишечнике заставляет человека чувствовать себя постоянно утомленным и может стать причиной развития синдрома хронической усталости.