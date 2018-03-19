Ученые объяснили мужское спокойствие и женскую эмоциональность

Ученые изучили реакцию мужчин и женщин на стресс. Выяснилось, что мужчины спокойнее реагируют на опасность, тогда как женщины в стрессовых ситуациях чаще впадают в панику.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на работу российского ученого Дмитрия Жукова и его работу «Биология поведения».

По словам исследователя, если женщина из средней полосы переезжает на Север, ее организм значительно быстрее, чем мужской, адаптируется к холоду. В это время происходят различные биологические процессы: увеличивается жировая ткань, повышается содержание эритроцитов крови. При этом у мужчин нет такой гибкости поведения, которая компенсируется большей устойчивостью к стрессу.

«Представители сильного пола спокойнее реагируют на опасность. Это можно объяснить тем, что мужчины склонны меньше беречь себя, тем более что сокращение их численности никак не сказывается на сохранении популяции», — говорится в тексте.

Ученые точно установили, что в мозге женщин слабее регулируется кора надпочечников по отрицательной обратной связи, где вырабатывается так называемый гормон стресса — кортизол. Из-за этого после переживаний секреция кортизола приходит в норму дольше, чем у мужчин. В результате представительницам прекрасного пола нужно больше времени, чтобы успокоиться.

13 марта сообщалось, что ученые из Кембриджского университета выявили связь между генами человека и его способностью проявлять чувство сопереживания к другому человеку.