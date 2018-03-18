Ученые создали безопасную краску для волос из графена

Американские ученые создали из графена безопасную краску для волос с эффектом антистатика. Научное открытие в 2010 году сделали россияне Константин Новоселов и Андрей Гейм, получив за это Нобелевскую премию по физике, пишет журнал Chem.

Цвет вещества — черный. Оно состоит из одиночного слоя атомов углерода, соединенных между собой химическими связями. Структура вещества схожа с пчелиными сотами.

По словам ученых, такая краска позволит не только безопасно окрашивать волосы, но и делать их менее электризующимися.