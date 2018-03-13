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Ученые выяснили, почему люди могут сопереживать

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Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
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Ученые из Кембриджского университета смогли выявили связь между генами человека и его способностью проявлять чувство сопереживания к другому человеку. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry.

Для исследования ученые совместно с биотехнологами обработали ДНК более 46 тыс. человек. Подопечные заполнили опросники, по которым можно было оценить так называемый коэффициент эмпатии (EQ). После этого специалисты сопоставили полученные данные. Специалисты пришли к выводу, что 10 % относительно чувства эмпатии связаны с генами, остальные 90 % связаны с социальными факторами.

По словам одного из авторов исследования, профессора Варуна Вэрриера, данный проект является «серьезным шагом» к пониманию того, каким образом генетика влияет на эмпатию. Он также отметил важность «негенетических факторов».

В рамках исследования специалисты пришли к выводу, что женщины в большей степени склонны к сопереживанию, чем мужчины. В ближайшее время ученым предстоит выяснить, какие именно гены влияют на уровень эмпатии.

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