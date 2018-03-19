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Ученые назвали способ снизить риск преждевременной смерти

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Фото: Global Look Press/Sigrid Gombert/imagebroker.com
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Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что жирные кислоты омега-6 способны уменьшить риск преждевременной смерти и препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает портал Eurekalert.

В исследовании приняли участие 2840 человек, которым на момент начала работы (1984-1989 годы) было от 42 до 60 лет. К настоящему моменту 1143 участника эксперимента скончались. Ученые разделили их на пять групп в зависимости от содержания линолевой кислоты в крови.

Выяснилось, что в группе с высоким содержанием этого вещества риск преждевременной смерти был на 43% ниже, по сравнению с группой, в которую вошли люди с низким содержанием линолевой кислоты.

«Линолевая кислота — наиболее распространенная полиненасыщенная жирная кислота омега-6. Мы установили, что чем выше уровень линолевой кислоты в крови, тем меньше риск преждевременной смерти», — рассказал один из авторов работы Юрки Виртанена.

Аналогичная закономерность была выявлена и при исследовании умерших от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые напомнили, что основным источником линолевой кислоты являются орехи, семена и растительные масла. При этом уровень данного вещества в организме зависит от диеты и количества употребления продуктов, содержащих линолевую кислоту.

7 марта сообщалось, что британские ученые нашли способ продлить жизнь и предотвратить умирание смертельно больных пациентов.

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