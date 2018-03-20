Порт Приморск признали виновным в навязывании услуг

Ленинградское управление ФАС признало Приморский торговый порт (ПТП) виновным в нарушении антимонопольного законодательства за антиконкурентный документ, сообщает ТАСС.

С жалобой на порт Приморск обратился «Роснефтефлот». По словам заявителя, документ «Руководство по обработке судов на морском терминале, эксплуатируемом ПТП» навязывает контрагентам обязательное потребление швартовных услуг, а также предъявляет жесткие требования к оборудованию и членам экипажей буксиров.

Как пояснили в ФАС, для компаний условия документа чреваты срывом контрактов, поскольку их могут не допустить к погрузочно-разгрузочным работам в акватории порта.

Ранее стало известно, что ФАС планирует возбудить дела в отношении московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково из-за недопуска ряда таксомоторных компаний на первые линии воздушных гаваней.