ФАС разрешила ВТБ приобрести часть акций «Магнита»

Федеральная антимонопольная служба разрешила банку ВТБ приобрести 29,1% акций «Магнита» у основателя компании Сергей Галицкого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС рассмотрела ходатайство компании о приобретении доли акций ритейлера и приняла решение о его удовлетворении, приводит слова заместителя главы ведомства Андрей Кашеваров «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым объяснил продажу акций компании «Магнит» банку ВТБ.