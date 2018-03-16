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ФАС возбудила дело против Google из-за рекламы онлайн-казино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Google Inc. и ООО «Гугл» уличили в распространении контекстной рекламы онлайн-казино. В этой связи Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудило дело.

«На сайте google.com распространяется контекстная реклама онлайн-казино, что прямо запрещено действующим законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС отметили, что жалоба на Google поступила от гражданина России. Он рассказал, что при наборе слова «Вулкан» поисковая система выдавала рекламные объявления онлайн-казино, запрещенных в стране.

«Указанные рекламные объявления представляют собой гиперссылку на «зеркала» сайта онлайн-казино», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, Google нарушила федеральный закон «О рекламе». Дело будет рассмотрено 10 апреля текущего года.

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