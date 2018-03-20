Французы предпочли гамбургеры традиционным сэндвичам

Продажи гамбургеров во Франции впервые превысили продажи традиционного французского фастфуда — сэндвича с маслом и ветчиной.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Всего за прошлый год во Франции было продано более 1,46 млрд бургеров, в то время как традиционных сэндвичей — 1,21 млрд.

Отмечается, что американское блюдо представлено в меню 85% ресторанов страны.

По мнению директора маркетинговой компании Gira Conseil Бернаря Бутбуля, причина роста популярности гамбургеров у французов заключается в том, что он соединяет в себе четыре продукта, которые в стране потребляют в наибольшем количестве: хлеб, мясо, сыр и картошка фри.

В начале марта стало известно, что в меню сети ресторанов McDonald's в Китае появился так называемый русский бургер, отличительной особенностью которого является толстый кусок колбасы. Блюдо было придумано в рамках Дней национальной кухни.