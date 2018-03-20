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В Пскове Всемирный день поэзии отметят чтением стихов лорда Байрона

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В Псковской областной научной библиотеке завтра, 21 марта, состоится Всемирный день поэзии. Литературно-художественная программа «Мятежный сын свободы» посвящена 230-летию со дня рождения английского поэта-романтика лорда Джорджа Гордона Байрона.

Псковское агентство информации уточняет, что в акции активное участие примут ученики городского педагогического комплекса, преподаватели и студенты Псковского государственного университета, а также переводчики.

В библиотеке в этот день будут звучать стихи поэта в оригинале и на русском языке, покажут фильм-биографию. Устроители акции отметили, что Байрон описывается в учебниках как основатель эгоистического романтизма, а его влияние на русскую литературу было колоссально.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что ко Всемирному дню поэзии в областной библиотеке имени Бунина в Орле откроется книжная выставка «Души прекрасные порывы». А в Барнауле местные поэты выйдут на ринг.

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