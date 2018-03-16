Выставка ко Всемирному дню поэзии откроется в библиотеке Орла

Книжная выставка ко Всемирному дню поэзии откроется в областной библиотеке имени Бунина в Орле, сообщает информационный отдел библиотеки.

В среду, 21 марта, состоится открытие книжной выставки «Души прекрасные порывы», приуроченной ко Всемирному дню поэзии. На выставке будут представлены произведения всемирно известных поэтов-классиков. Посетители выставки смогут увидеть многоцветный поэтический мир в стихотворениях, сообщает InfoOrel.ru.

Впервые с предложением учредить подобный праздник выступила поэтесса из Америки Теса Уэбб в 30-х годах прошлого века. Но день поэтов был учрежден ЮНЕСКО только в 1999 году. Первый раз праздник отмечали в Париже 21 марта 2000 года.