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Поэтический баттл пройдет в Барнауле

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В Барнауле 21 марта местные поэты выйдут на ринг. Сражаться будут участники студии «Нео-Лит» и студии технического университета. В качестве рефери заявлен декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков.

Поэтический баттл приурочен ко Всемирному дню поэзии и является частью фестиваля «Издано на Алтае». В этом году организаторы отошли от привычного формата лирического концерта. Зрители станут свидетелями битв в трех категориях: суперлегкий поэтический вес, средний вес, тяжеловесы. Об этом пишет altapress.ru. У каждой команды будет «скамейка запасных», на которой своего шанса выступить будут ждать молодые неопытные творцы. Каждому участнику будет дано пять минут для демонстрации своего поэтического дарования. 

Напомним, в феврале в московском метро шум поездов заглушали стихи поэтов Серебряного века. Вестибюль станции «Маяковская» на день превратился в концертную площадку. Артисты изобразили поединок, который мог быть между Ахматовой и Гумилевым. Интерпретацию стихов великих поэтов судил музыкант Noice MC. В поэтическом баттле рэперы боролись за звание «короля поэтов».

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