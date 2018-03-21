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«Московский культурный форум – 2018» пройдет в «Манеже» с 23 по 25 марта

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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«Московский культурный форум — 2018», на котором соберутся деятели культуры и искусства, руководители профильных министерств и ведомств, а также представители бизнеса, пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта. 

Участников и гостей мероприятия ожидает трехдневная программа, которая разделена на деловую часть — для специалистов сферы культуры и искусства, — и фестивально-образовательную — для жителей и гостей столицы. Участники смогут узнать о библиотеках и культурных центрах, находящихся рядом с их домом, записаться в библиотеки, получить информацию о ремонте школ искусств в своем районе, посетить театральные постановки, насладиться классической музыкой, принять участие в панельных дискуссиях, а также встретиться с известными журналистами, актерами и телеведущими.

«В этом году форум откроет еще больше интересного и прекрасного не только для ценителей и профессионалов искусства, но и для простых любителей, у кого есть интерес к творчеству», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

За три дня в рамках программы будет представлено более 500 учреждений культуры, более 800 мероприятий, более 500 мастер-классов и более 40 творческих встреч. Кроме того, в субботу, 24 марта, на главной сцене пройдет «Ночь театров». 

Вход на форум все три дня будет свободным. 

Мероприятие проводится Департаментом культуры города Москвы с 2016 года. В первый раз «Московский культурный форум» посетили 50 тыс. человек, а в 2017 году — на 12 тыс. человек больше. За два года посетители получили более 18 тыс. книг, 7,5 тыс. участников записались в библиотеки и около 1,3 тыс. — в кружки и клубы. Кроме того, более 14 тыс. человек посетили «Ночь театров».

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