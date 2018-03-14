Пресс-конференция «Московский культурный форум». Прямая трансляция

Московский культурный форум 2018 пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта. Трехдневная программа будет поделена на деловую часть — для специалистов сферы культуры и искусства и фестивально-образовательную — для жителей и гостей столицы.

На пресс-конференции 14 марта о программе и основных направлениях форума расскажут руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, руководитель Дирекции образовательных программ Департамента культуры города Москвы Екатерина Калачикова и генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.