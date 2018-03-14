Около 60 учреждений поучаствуют в столичной акции «Ночь театров»

Порядка 60 учреждений поучаствуют в акции «Ночь театров» в Москве 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Темой акции в 2018 году стала «Театральные семьи. Театральные легенды». В программе праздничных мероприятий запланированы репертуарные спектакли от театральных коллективов, мастер-классы, экскурсии в театральное закулисье, творческие вечера с участием знаменитых актеров, драматургов и представителей театральных династий, сообщает сетевое издание m24.ru. В фестивале примут около 60 московских театров. Записаться на мероприятия можно будет с 20 марта с 12:00.

Акция пройдет в рамках «Московского культурного форума-2018», который состоится в ЦВЗ «Манеж» с 23 по 25 марта. Участие в нем примут больше 500 учреждений культуры, запланированы свыше 800 мероприятий, 500 мастер-классов и более 40 творческих встреч. Вход на форум — свободный.