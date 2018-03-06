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Александр Домогаров остается работать в Театре имени Моссовета

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Акте театра и кино Александр Домогаров остаётся работать в Театре имени Моссовета. Об этом во вторник заявила директор учреждения Валентина Панфилова.

Директор театра заверила, что все в порядке и Домогаров был и остается любимым актером, пишет RT. «Недавно мы были вместе на гастролях в Самаре, где он замечательно выступил, а скоро нам предстоят гастроли в Израиле, а затем в Италии со спектаклями, где занят Александр Домогаров», — цитирует «РИА Новости» Панфилову.

Портал iz.ru писал ранее, что на странице Домогарова в Facebook появилась запись, в которой говорилось, что актер подал заявление об уходе из Театра Моссовета в связи с тем, что его сняли со всех спектаклей. Однако затем запись была удалена.

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