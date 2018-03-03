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Театр Моссовета не подтвердил получение от Домогарова заявления об уходе

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Актер театра и кино Александр Домогаров не подавал официального заявления об уходе из Театра Моссовета, в котором он работает более 20 лет. 

Об этом сообщила пресс-служба театра. В сообщении также говорится, что Домогаров собирается в будущем отправиться на гастроли с труппой театра. 

«Никаких официальных заявлений Домогаров не подавал. Что касается спектаклей с его участием, то никто их не снимал», — приводит «РИА Новости» слова пресс-атташе театра Татьяны Гориной. 

Как писал портал iz.ru, на странице Домогарова в Facebook ранее появилась запись, в которой говорилось, что актер подал заявление об уходе из Театра Моссовета в связи с тем, что его сняли со всех спектаклей. 

В настоящее время запись удалена. При этом Домогаров объяснил удаление поста в новой записи. 

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