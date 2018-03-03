Домогаров объявил об уходе из Театра имени Моссовета

Советский и российский актер театра и кино Александр Домогаров опубликовал пост на своей странице в социальной сети Facebook, где объявил о своем уходе из Театра имени Моссовета.

Актер заявил, что его сняли со всех спектаклей. Домогаров называет ситуацию серьезной и пишет, что заявление об уходе он написал еще 9 января. Пока оно не подписано, но актер планирует довести дело до конца.

«Но, уважаемые коллеги, оно будет подписано, даже чисто юридически. Все наши договоренности с театром с моей стороны будут выполнены, так что иногда вам придется меня потерпеть «коллеги», когда мне придется забрать свои вещи в гримерке, а в дальнейшем театр забудет, как и вы забыли спектакли, которые шли по 10–12 лет, собирая залы, и вы забудете, как разрушали их. Живите, Бог вам судья. Прощайте «коллеги», пишет Александр Домогаров на своей странице.

Как сообщает сайт kp.ru, которым удалось дозвониться до актера с просьбой прокомментировать ситуацию, он ответил, что ситуация «в принципе соответствует действительности».

Народный артист России 53-летний Александр Домогаров служит в Театре имени Моссовета с 1995 года. Он исполнял множество ролей, а три из них до сих пор находятся в текущем репертуаре.