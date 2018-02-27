Актриса Немоляева поделилась воспоминаниями о Татьяне Карповой

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Немоляева рассказала об ушедшей из жизни во вторник своей коллеге Татьяне Карповой.

«Очень интересная. Мы вместе играли, и у нас были очень хорошие отношения. Я всегда благодарила судьбу за то, что она ко мне относится с симпатией», — рассказала актриса «Пятому каналу».

Немоляева вспомнила, что, когда она пришла в Театр имени Маяковского, на его сцене уже блистала Татьяна Карпова и уже была «звездой». В этом театре Карпова прослужила более 70 лет.

«Она прожила долгую и интересную жизнь. Она была просто прекрасная. Мы учились у нее», — добавила Светлана Немоляева.

Напомним, народная артистка СССР Татьяна Карпова скончалась в понедельник на 103-м году жизни. Место и время прощания со старейшей актрисой театра будет объявлено позднее.