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Абитуриенты в Тюмени получат баллы на ЕГЭ за «Тотальный диктант»

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Старшеклассники, написавшие «Тотальный диктант» на пятерку, получат дополнительные три балла при поступлении в Тюменский государственный университет.

Сертификат отличника «Тотального диктанта» включен в список документов для абитуриентов в ТюмГУ. Если старшеклассник написал диктант без ошибок или с одной пунктуационной ошибкой, он сможет рассчитывать на дополнительные три балла к своей сумме по ЕГЭ. Об этом сообщает портал «Наш город».

«Тотальный диктант» состоится 14 апреля. Столицей акции в этом году стал Владивосток, именно в дальневосточном городе свой текст прочитает писательница Гузель Яхина. Акция охватит 80 стран. Чтобы избежать возможных подтасовок результатов и списываний, мир поделили на три часовые зоны, для каждой прозвучит свой текст.

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