Казань может стать следующей столицей «Тотального диктанта»

Казань имеет большие шансы стать следующей столицей «Тотального диктанта». Об этом заявила директор фонда «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при президенте РФ Ольга Ребковец.

Она напомнила, что выбор столицы акции — это новшество этого года. И инициатива будет продолжена. Казань в этом году заявляла об участии в конкурсе, но в финал не прошла. Однако у столицы Татарстана есть большой опыт, уникальная история и национальное многообразие. Все это позволяет рассчитывать ей на победу в следующем году, передает ИА «Татар-информ».

Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля. На этот раз ее столицей будет Владивосток. Именно там прочтет текст «Тотального диктанта» писательница Гузель Яхина, которая стала его автором.