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Столицей «Тотального диктанта» в 2018 году стал Владивосток

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Владивосток избран столицей «Тотального диктанта» в 2018 году.

Информацию об этом распространила пресс-служба администрации Приморского края в субботу, 27 января.

«В Новосибирске состоялся финал конкурса за звание столицы международной акции «Тотальный диктант». Владивосток одержал победу и стал главным городом проекта в 2018 году», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что сначала город одержал победу в онлайн-голосовании — за него было отдано почти 26 тыс. голосов.

Тотальный диктант состоится 14 апреля 2018 года в 80 странах. Чтобы избежать подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.

В ноябре автором текста «Тотального диктанта», который пройдет в 2018 году, стала писательница Гузель Яхина, которая и прочтет текст во Владивостоке.

Гузель Яхина родилась в Казани в 1977 году. Окончила Казанский государственный педагогический университет и Московскую школу кино. Успех ей принес дебютный роман «Зулейха открывает глаза» (2015). За него автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года».

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