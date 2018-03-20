Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу шифровальных ключей ФСБ

Роскомнадзор во вторник, 20 марта, уведомил Telegram о необходимости передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки электронных сообщений, отправляемых пользователями мессенджера.

Шифровальные ключи должны быть предоставлены ФСБ в срок не позднее 15 дней с момента получения уведомления.

Роскомнадзор объявил, что в случае отказа Telegram от исполнения требования, ведомство в судебном порядке будет добиваться блокировки мессенджера в РФ, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству шифровальных ключей.