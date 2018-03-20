В пригороде Парижа задержали Николя Саркози

В пригороде Парижа задержан экс-президент Франции Николя Саркози. Бывший глава государства помещен под стражу в городе Нантере. По закону в течение 48 часов Саркози должно быть предъявлено обвинение. Экс-президента подозревают в получении взяток от правительства Ливии. По версии следствия, в 2007 году Саркози получил €5 млн наличными. На деньги от ливийских властей Саркози провел избирательную кампанию.

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