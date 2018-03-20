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Путин и Бибилов настроены на сотрудничество РФ и Южной Осетии

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Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре сердечно поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, информирует пресс-служба Кремля. 

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в русле российско-югоосетинского Договора о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года.

Очередные президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Вторую строчку занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третью — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). 

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