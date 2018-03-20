Венгрия пригрозила заблокировать участие Порошенко в саммите НАТО

Венгрия заблокирует участие президента Украины Петра Порошенко на летнем саммите НАТО, если Киев не откажется от скандального закона «Об образовании», нарушающего права нацменьшинств. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Он отметил, что у Будапешта «нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева».

«Соответственно, Венгрия не поддержит проведение в апреле этого года очередной встречи ЕС — Украина на уровне министров обороны и летнего саммита НАТО — Украина летом. Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина выполнит указанные условия и будет следовать своим международным обязательствам», — цитирует Сийярто пресс-служба правительства Венгрии.

Отмечается, что эту позицию министр озвучил во время визита в Брюссель, где проходила встреча глав дипломатии стран ЕС.

«Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к 2023 году не будет введен в действие ни в какой форме», — подчеркнул Сийярто.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании» 25 сентября 2017 года. Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе исключительно на украинском языке, он будет вводиться поэтапно до 2020 года. Помимо Венгрии, документ раскритиковали Россия, Польша, Болгария, Греция и Румыния.