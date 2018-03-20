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Законопроект о криптовалютах и майнинге внесли в Госдуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах».

Документ размещен 20 марта в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что целями законопроекта являются законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных сейчас финансовых активов, создаваемых с помощью цифровых финансовых технологий, а также создание правовых условий для привлечения российскими компаниями и индивидуальными предпринимателями инвестиций «путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов».

В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт.

Согласно законопроекту, криптовалюта, и токен являются имуществом. Определены ключевые различия между ними.

«Законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации», — подчеркивается в сопроводительных материалах.

В феврале глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в России нужно развивать не биткоин или иные криптовалюты, а рубль. Перед этим Силуанов также посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях.

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