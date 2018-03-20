Дроны-курьеры тестируются в Москве

В Москве тестируются дроны-курьеры для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Программное обеспечение (ПО) для них разработали в технополисе «Москва», сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что программа даст возможность дронам работать практически автономно. От оператора потребуется лишь заранее создать маршрут при помощи компьютера или смартфона. Коптер будет ориентироваться по спутниковой навигации и геометкам на карте маршрута.

Сообщается, что сейчас ПО установлено на двух десятках дронах. Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин сообщил, что в июне в районе Борисовских прудов автономные коптеры начнут использовать для патрулирования местности. Беспилотник поможет спасателям замечать купальщиков, попавших в беду, а также тех, кто разжигает костры на берегу.

Ранее сообщалось, что онлайн-ретейлер США Walmart планирует выпускать дронов, которые помогут фермерам выявлять проблемные места на полях, применять химические удобрения и проводить опыление.