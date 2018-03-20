В Якутии 69 тыс. человек остались без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП

Около 69 тыс. человек в четырех районах Якутии остались без электроэнергии из-за аварии на электросетях на участке «Сунтар – Вилюйск». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Отключение произошло 20 марта в 9.45 по местному времени (3.45 мск), были обесточены семь подстанций. Электроснабжение пытались восстановить трижды.

«Без электроснабжения оставались: бытовые потребители Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского и Нюрбинского районов (около 69 000 человек), предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 48 МВт», - сказано в сообщении.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, ведется поиск места повреждения. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей работают резервные дизельные электростанции.

Последний раз нарушения в западных сетях ПАО «Якутскэнерго» были вызваны сильными морозами 19 января.