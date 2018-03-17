Снегопад обесточил 19 населенных пунктов на северо-западе Украины

Снегопад обесточил 19 населенных пунктов в Волынской области Украины.

К восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады, сообщили в экстренных службах страны.

Кроме того, из-за разгула стихии ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киев, сообщает «РИА Новости».

На 17–18 марта синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. Циклон из Средиземноморья принесет дожди, снегопады и морозы практически на всю территорию Украины.