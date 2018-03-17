Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки доставили в Красноярск

Партия слитков из сплава драгоценных металлов, выпавших при взлете самолета в аэропорту Якутска, доставили на ОАО «Красцветмет» в Красноярске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предприятие.

Партия серебряно-золотых слитков с преобладанием серебра была доставлена на завод в полном объеме. В предприятии отметили, что слитки будут подвергнуты аффинажным операциям для получения чистого сплава.

15 марта в аэропорту «Якутск» при взлете грузового самолета из воздушного судна выпала часть драгоценного груза, который рассыпался по территории аэродрома из-за незакрытой створки грузового лифта. По результатам проверки, следователи установили, что ЧП произошло смещения неправильно зафиксированного груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 т. Большая часть груза рассыпалась на территории взлетно-посадочной полосы (ВПП). Самолет благополучно приземлился в аэропорту «Маган».